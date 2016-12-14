В ООН обеспокоены судьбой оставшихся в Пальмире горожан

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что на момент нападения боевиков на сирийский город Пальмира в населенном пункте находилось до 20% его населения, передает Reuters.

По словам де Мистуры, запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» бросила на атаку Пальмиры «значительное число боевиков», и захват города оказался внезапным.

«Население в большинстве своем, как сообщило правительство, было вовремя эвакуировано», — уточнил спецпосланник ООН.

По поводу тех 20% жителей Пальмиры, которые, как предполагается, остались в городе на момент нападения террористов, де Мистура выразил беспокойство.

Напомним, ранее Госдеп США заявил, что не исключает возможности участия в штурме Пальмиры боевиков «Исламского государства», переместившихся туда из иракского Мосула.