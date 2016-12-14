Депардье подал в суд на московскую предпринимательницу

Французский актер Жерар Депардье судится с индивидуальным предпринимателем Еленой Лазаревой, 13 декабря подав против нее три иска в Арбитражный суд Москвы.

На сайте суда сообщается, что иски к производству пока не приняты. Также неизвестно, какие основания Депардье привел к своим исковым требованиям. Известно, что в общей сложности по трем искам речь идет о сумме в 7,2 млн рублей.

Напомним, Депардье получил российское гражданство в 2013 году, сохранив при этом французский паспорт. В настоящее время актер проживает за пределами России.