Дутерте рассказал о своих убийствах

Президент Филиппин Родриго Дутерте признался, что своими руками убивал подозреваемых в совершении преступлений, будучи на посту мэра города Давао. Об этом пишет The Guardian.

Так Дутерте, по его собственному выражению, подавал полицейским пример для борьбы с преступниками.

«В Давао я делал это лично. Просто чтобы показать ребятам в полиции: если я могу это сделать, и они смогут. Я ездил на мотоцикле по Давао, патрулировал улицы и искал неприятности. На самом деле я искал конфликт, чтобы убить кого-нибудь», — отметил глава государства.

Отметим, что ранее Дутерте уподобил себя Адольфу Гитлеру. Такон прокомментировал возможность уничтожения 3 млн наркозависимых, говоря о борьбе с наркоманией на Филиппинах.