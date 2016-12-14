Россельхознадзор частично разрешил ввоз картофеля из Египта

С 15 декабря текущего года будет частично разрешен ввоз египетского картофеля в Россию. При этом Россельхознадзор сохранил ряд зон, которые ранее были определены как карантинные для России, откуда по-прежнему сохранится запрет на ввоз картофеля на территорию страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Напомним, что с 1 октября Российская Федерация сняла запрет на ввоз фруктов и овощей из Египта, кроме картофеля. Запрет был введен из-за поставок небезопасной продукции в нарушение действующего международного и российского законодательства.