Директор музеев Кремля поддержала передачу золота скифов Украине

Решение Окружного суда Амстердама вернуть коллекцию скифского золота из крымских музеев Украине обосновано, заявила журналистам директор музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина, передает «Интерфакс».

Она отметила, что «музейный фонд — это собственность государства, а не имущество отдельно взятого музея или иного учреждения культуры».

«В данном случае, когда предметы были вывезены с территории Украины и принадлежали Украине как государству, это решение представляется мне вполне обоснованным», — добавила директор.

Она также отметила, что вывоз экспонатов за границу происходит под гарантии принимающей стороны тому государству, которое выводит коллекцию.

«Если таких гарантий мы не получим, ни один предмет из музейного фонда не покинет территории Российской Федерации», — рассказала она о российской практике.

Елена Гагарина — старшая дочь первого космонавта Юрия Гагарина.