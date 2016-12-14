Песков усомнился в улучшении отношений РФ и США при Тиллерсоне

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не стоит рассчитывать на резкое улучшение российско-американских отношений после назначения на госсекретарем США Рекса Тиллерсона, передает агентство РИА Новости.

«Абсолютно нелогично строить какие-то прогнозы на будущее, тем более предаваться каким-то мечтам о том, что все вдруг, в одночасье, переменится, и все, что пробуксовывало, шло тяжело, вдруг начнет развиваться по какому-то восхитительно успешному сценарию. Мы – достаточно трезвые люди, и отдаем себе отчет, что такого не будет», — пояснил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном улучшении взаимодействия России и США по сирийскому вопросу при Тиллерсоне.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва вправе рассчитывать на больший конструктивизм в диалоге между странами, пишет ТАСС.

«Мы считаем себя, наверное, вправе рассчитывать на по крайней мере больший конструктивизм в общении друг с другом и, конечно, на большую синхронизацию позиций различных ведомств в тот момент, когда идут обсуждения», — отметил Песков.

Он заверил, что «в России никогда не отказывались от диалога (с Соединенными Штатами по Сирии), более того, мы выступали и выступаем за продолжение диалога по Сирии».

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп объявил о том, что Рекс Тиллерсон станет новым главой Госдепа 13 декабря.