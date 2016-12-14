ФАС изучит сделку по покупке «М.Видео» Гуцериевым

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Кашеваров заявил, что ведомство пока не получило ходатайство о покупке «М.Видео» компанией «Сафмар», передает ТАСС.

Кашеваров отметил, что для проведения сделки необходим анализ рынка.

«В прошлый раз в случае с возможной сделки с "Эльдорадо" мы провели анализ рынка. В этот раз вновь потребуется провести такой анализ», — пояснил замглавы ФАС.

Кашеваров подчеркнул, что предыдущий анализ ФАС выявил, что компаниям пришлось бы провести целый ряд структурных изменений.

О покупке бизнесменом Михаилом Гуцериевым крупнейшего ритейлера бытовой техники «М.Видео» стало известно 14 декабря. Сообщалось, что он намерен приобрести 100% акций ритейлера, а сумма сделки может значительно превысить 1 млрд долларов.