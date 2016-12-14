СМИ рассказали о роли Кондолизы Райс в выборе нового главы Госдепа США

Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс посоветовала избранному президенту Дональду Трампу назначить на пост главы Госдепартамента страны Рекса Тиллерсона — президента нефтяной компании ExxonMobil. Также кандидатуру Тиллерсона предложил бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс. Об этом пишет The Washington Post.

Трамп объявил о том, что Рекс Тиллерсон станет новым главой Госдепа США, 13 декабря. Были отмечены его ряд преимуществ перед другими кандидатами: серьезные навыки ведения бизнеса, а также опыт в проведении крупных сделок с Российской Федерацией.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил «хорошие отношения» российского лидера Владимира Путина с Тиллерсоном. Он подчеркнул, что новый госсекретарь США является «солидным и очень профессиональным человеком».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что новый глава Госдепа США поможет выстроить взаимовыгодные отношения между государствами.

Напомним, что в сентябре 2012 года Путин наградил Тиллерсона орденом Дружбы «за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией».