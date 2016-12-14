ЕС задумался над продлением антироссийских санкций на полгода

Евросоюз (ЕС) еще на 6 месяцев может продлить экономические санкции против России, передает агентство РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

Европейский Совет 15 декабря планирует принять решение о продлении соответствующих ограничений. Инициаторами предложения выступают президент Франции Франсуа Олланд, а также канцлер Германии Ангелы Меркель.

«Я думаю, что члены Евросовета получат рекомендацию от канцлера Меркель и президента Олланда о продлении экономических санкций, введенных после агрессии России на Украине. Прогресс в имплементации минского соглашения по-прежнему незначителен», — сказал представитель ЕС.

Он подчеркнул, что «эта рекомендация положит начало работе над формальностями на более низком уровне».

Напомним, что Евросоюз ввел ограничения против некоторых российских компаний и физических лиц из РФ в 2014 году. Срок санкций истекает в конце января 2017 года.