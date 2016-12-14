Володин пообещал депутатам год жесткого контроля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вечером 13 декабря встретился с депутатами от «Единой России» и заявил им, что послабления нового регламента ГД не стоит ждать еще как минимум год. Об этом пишет РБК со ссылкой на трех участников встречи.

Всего на встрече присутствовали 200 депутатов. По итогам мероприятия стало понятно, что послабления дисциплины и снижения контроля за посещаемостью, а также отмены штрафов за прогулы не будет.

«Володин дал понять и четко сказал об этом депутатам, что общая настройка нового созыва Госдумы состоялась и как минимум год мы проработаем в этом режиме», — поведал источник. Теперь спикер готовится к новым встречам подобного плана с представителями всех фракций, «если у них будет запрос».

Как отметили в ЕР, Володин ознакомил депутатов с данными соцопросов, которые показали рост доверия граждан к новому созыву благодаря укреплению дисциплины. «Я бы не назвала это ужесточением дисциплины. Это та норма, которая должна быть в работе. Каждый человек решает для себя, приходя на такую работу, он должен был автоматически понимать, что такая работа не будет простой. Многим жертвовать приходится и ограничивать себя, потому что это такая работа», — отметила глава регламентного комитета Ольга Савостьянова.