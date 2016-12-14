Кремль нашел объяснение «страшилкам» о России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «страшилкой» заявления иностранных политиков о вмешательстве РФ в проведение референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе (ЕС), передают РИА Новости.

«Это свидетельствует о весьма примитивном, недальновидном и непрофессиональном качестве политики и политиков, которые предпочитают различные выдумки, небылицы и страшилки. Пытаются этим подменить отсутствие реальных дел и успеха на политическом поприще», — отметил представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, депутат Лейбористской партии Великобритании Бен Брэдшоу обвинил российских хакеров в подтасовке итогов проведенного в стране референдума о Brexit (выходе из Европейского союза). Референдум прошел в июне, за ее выход из ЕС проголосовал 51,9% британцев.