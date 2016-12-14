Life принял диспансеризацию Захаровой за помещение в клинику

На сайте Life.ru появилось сообщение о госпитализации официального представителя МИД России Марии Захаровой «в одну из лучших больниц Москвы».

«После проведенного обследования у нее диагностировано серьезное заболевание», — пишет издание, отмечая, что «представитель МИД РФ находится в стационаре, ей назначен курс интенсивной терапии».

Сама Захарова опровергла эту информацию. На своей странице в Facebook она сообщила, что под конец года проходит диспансеризацию, положенную ей как госслужащей. Также она рассказала, что у нее были лишь кашель и насморк.

Тем, кто предлагал ей помощь, Захарова предложила «совершить акт благотворительности».

«Помогите тем, кто действительно нуждается в помощи. Это может быть детский дом, интернат, многодетная семья, инвалиды, пожилые люди», — отметила она.