14 декабря 2016, 15:03
В 2016 году в мире погибло рекордное число журналистов за десятилетие
С начала 2016 года и до середины декабря в мире погибли 144 журналиста. Это наибольшее число жертв за последние 10 лет, сообщает неправительственная организация Press Emblem Campaign, которая ведет свою статистику.
В прошлом году, по данным организации, в мире из-за своей профессиональной деятельности погибли 135 сотрудников СМИ.
В 2016 году в авиакатастрофе с футбольной командой в Колумбии погибли 20 бразильских журналистов, 16 сотрудников СМИ умерли в Ираке, 14 — в Сирии, по 12 в Мексике и Афганистане, 9 — в Йемене.
В России организация зафиксировала гибель трех журналистов, на Украине — двоих.
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