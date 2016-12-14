Мосгорсуд отменил взыскание 16 млн рублей с фигурантов дела «Кировлеса»

Мосгорсуд отменил решение Никулинского суда, который ранее потребовал взыскать с политика Алексея Навального и еще двух фигурантов дела о растрате имущества «Кировлеса» 16 млн рублей по иску компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции, отказав в удовлетворении исковых требований истца», - отметил представитель суда.

Отметим, ранее Верховный суд РФ отменил постановление суда по данному делу. Это произошло после того, как был вынесен соответствующий вердикт ЕСПЧ.

Днем ранее Навальный заявил о намерении баллотироваться в президенты РФв 20128 году. Как отметила секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина, его участие в выборах будет зависеть от исхода уголовного дела, связанного с «Кировлесом».