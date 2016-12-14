«Нафтогаз Украины» счел неподъемной сумму компенсации «Газпрому»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что при проигрыше по иску «Газпрома» в Стокгольмском арбитражном суде сумма выплаты окажется неподъемной — 38 млрд долларов, передает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «24».

Речь идет об иске по поводу контракта на поставки Украине российского газа: «Газпром» отстаивает в суде свое право на получение платы за голубое топливо исходя из действия договорного принципа «бери или плати».

Есть еще один иск «Газпрома» к «Нафтогазу» — по поводу контракта на транзит газа, однако в этом случае возможный проигрыш Коболева не пугает: по его словам, даже если суд встанет на сторону российской компании, ее исковые требования лишь «сохраняют статус кво».

При этом глава «Нафтогаза Украины» выразил надежду на благоприятный для своей компании исход судебных слушаний, назвав занятую ею позицию «достаточно эффективной». По его словам, украинские газовщики разработали некий «план Б» на случай проигрыша в суде — но в чем этот план заключается, Коболев рассказать отказался.