Кремль прокомментировал данные о базах США на Курилах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что Россия не сможет уйти от союзнических обязательств Японии, когда с этой страной будут изучаться чувствительные двусторонние вопросы. Его слова приводит «Интерфакс».

«Я не стал бы каким-то образом комментировать информацию, которая вышла сегодня в одном из СМИ Японии, потому что это касается содержания беседы секретаря Совбеза Японии и секретаря Совбеза России, встречи, которая была месяц назад. Мы, как известно, никогда содержание встреч сами не делаем публичным, тем более, когда это содержание носило закрытый характер», - отметил пресс-секретарь.

Так Песков прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что Япония может позволить американцам разметить свои военные базы на двух островах Южных Курил в случае передачи их Россией стране, как это предусматривает декларация от 1956 года.