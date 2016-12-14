СМИ сообщили о возможном размещении базы США на Южных Курилах

Во время встречи главы национального совета безопасности Японии Сётаро Яти с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым японский чиновник заявил коллеге о том, что страна может позволить США разместить военные базы на двух островах Южных Курил. Об этом пишет японская газета Asahi со ссылкой на источники.

По данным журналистов, встреча состоялась в ноябре. Патрушев поинтересовался у Яти, разместят ли на островах американские базы в случае передачи их Японии, как это прописано в Совместной декларации от 1956 года. В ответ на это японец заявил: «Подобная возможность существует».

Отметим, что декларация от 1956 года предусматривает получение японцами островов Хабомаи и Шикотан. Судьба островов Кунашир и Итуруп в документе не прописана.

Напомним, ранее японская сторона заявила, что в период визита президента РФ Владимира Путина в Токио разрешить вопрос о территориальной принадлежности Курил.