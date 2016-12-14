ЛДПР предложила отпраздновать Рождество через неделю

ЛДПР предложила отмечать христианские церковные праздники по юлианскому календарю, как на Западе, и отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января, как сейчас. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы, сообщает РИА Новости.

«Только мы [Россия] придумали новый стиль. Был юлианский календарь, мы перешли к григорианскому. Весь мир Рождество [отмечает] 25 декабря, а у нас в России человек родился 7 января… Какое предложение? Вернуться к юлианскому календарю», — предложил политик.

Также он заявил о необходимости вернуть гимн «Боже, царя храни» и поменять нынешний российский флаг на имперский — черно-желто-белый.