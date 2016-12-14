В России выбрали спортсмена года

В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальных номинаций в области физической культуры и спорта 2016 года. В номинации «Гордость России» в категории «Спортсмен года» лауреатом стал чемпион 2016 года в пятиборье Александр Лесун, передает «Р-Спорт».

«Для меня это неожиданность, потому что в нашей стране много именитых спортсменов, а мы представляем скромный вид спорта. Очень рад этой премии, надеюсь, что мое выступление [на Олимпиаде в Рио, где спортсмен завоевал золото] является популяризацией спорта высших достижений, что будет толчком к развитию нашего вида спорта», — сказал Лесун.

В номинации «Эпоха в спорте» в категории «За многие годы работы на благо развития спорта в стране» был награжден председатель правления Молодежной хоккейной лиги Владимир Юрзинов, в номинации «Спортивная солидарность» — руководитель организационного управления Олимпийского комитета России Юрий Юрьев, а в номинации «Спортивный объект России» был признан лучшим московский водный стадион «Динамо», передает «Интерфакс».

Награды вручили заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, министр спорта РФ Павел Колобков, а также президент российского Олимпийского комитета Александр Жуков.

Все лауреаты получили денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

До 2008 года Александр Лесун выступал за Белоруссию.

В пятиборье участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкуре, фехтовании, стрельбе, беге и плавании.