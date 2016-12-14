Первый президент Украины поделился мыслями о ликвидации РФ

Леонид Кравчук — первый президент Украины — считает, что в случае оккупации Украины Россия прекратит свое существование, передает телеканал «112.Украина».

«Если представить, что Россия пойдет широкомасштабным шагом и встанет вопрос об оккупации Украины, это будет последний день жизни России. Потому что получить страну в повиновение, удержать в повиновении, удержать экономически, политически и духовно, я считаю, это нереально», — пояснил Кравчук.

Он отметил, что российская сторона использует «точечное давление», так как осознает угрозы прямого вторжения на Украину. Кравчук уверен, что РФ не предпримет широкомасштабное наступление на страну.

«Я убежден, что российские политики не настолько примитивны... Для них лучше точечное давление, которое они хотят использовать через Донбасс. И это точечное давление используется в различных вариантах. Но чтобы пойти широкомасштабной войной против Украины, я этого не вижу», — резюмировал он.