США назвали конфликт РФ с НАТО главной угрозой 2017 года

В 2017 году США назвали наибольшей угрозой конфронтацию между Россией и членами НАТО. Кроме того, угрозы могут возникнуть из-за напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявили эксперты по внешней политике в докладе Совета по международным отношениям, сообщается на сайте организации.

Всего в докладе описано семь угроз.«Преднамеренное либо непреднамеренное военное противостояние между членами НАТО и Россией, вытекающее из напористого поведения России в Восточной Европе» стало первой в этом ряду. За ней следует угроза испытания КНДР ядерного оружия или межконтинентальных баллистических ракет или возможной военной провокацией или внутренней политической нестабильностью.

В списке экспертов третьей угрозой стали кибератаки на критически важную инфраструктуру США и лишь четвертой — террористическая атака с массовыми жертвами.

В ряду угроз оказались рост насилия и нестабильности в Афганистане, эскалация насилия между Турцией и курдами.

А последнее место в списке заняла угроза «активизации гражданской войны в Сирии в результате усиления внешней поддержки воюющим сторонам, в том числе военного вмешательства извне».

«С приходом к власти новой президентской администрации важно помочь политикам предвидеть и предотвратить потенциальные кризисы, которые могут возникнуть и угрожать интересам США», — заключили американские эксперты.