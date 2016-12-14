США назвали конфликт РФ с НАТО главной угрозой 2017 года
В 2017 году США назвали наибольшей угрозой конфронтацию между Россией и членами НАТО. Кроме того, угрозы могут возникнуть из-за напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявили эксперты по внешней политике в докладе Совета по международным отношениям, сообщается на сайте организации.
Всего в докладе описано семь угроз.«Преднамеренное либо непреднамеренное военное противостояние между членами НАТО и Россией, вытекающее из напористого поведения России в Восточной Европе» стало первой в этом ряду. За ней следует угроза испытания КНДР ядерного оружия или межконтинентальных баллистических ракет или возможной военной провокацией или внутренней политической нестабильностью.
В списке экспертов третьей угрозой стали кибератаки на критически важную инфраструктуру США и лишь четвертой — террористическая атака с массовыми жертвами.
В ряду угроз оказались рост насилия и нестабильности в Афганистане, эскалация насилия между Турцией и курдами.
А последнее место в списке заняла угроза «активизации гражданской войны в Сирии в результате усиления внешней поддержки воюющим сторонам, в том числе военного вмешательства извне».
«С приходом к власти новой президентской администрации важно помочь политикам предвидеть и предотвратить потенциальные кризисы, которые могут возникнуть и угрожать интересам США», — заключили американские эксперты.