РПЦ увидела «пошлые фальсификации» в фильме о Николае II

В Русской православной церкви настороженно относятся к фильму Алексея Учителя «Матильда» об истории взаимоотношений Николая II к балерине Матильде Кшесинской. Об этом заявил «Российской газете» глава патриаршего совета по культуре Тихон Шевкунов.

По его словам, трейлер картины, которая выйдет на экраны в начале 2017 года, «настораживает православных людей, для которых Николай II и его семья — святые мученики».

«А главное, чего невозможно уразуметь: неужели авторы не понимают, что все эти пошлые фальсификации неизбежно будут изобличены, фильму не помогут ни мастерски снятые зрелищные сцены, ни дорогие декорации и костюмы, ни зарубежные актеры», — отметил священник.

При этом Шевкунов сообщил, что режиссер передал ему сценарий фильма «для чтения», «но я пообещал ему воздержаться от комментариев сценария».