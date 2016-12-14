Совбез собрался совершенствовать регулирование деятельности СМИ

Совет безопасности России подготовил проект стратегии развития информационного общества страны на 2017-2030 годы, предполагающий совершенствование механизмов правового регулирования работы СМИ, социальных сетей и мессенджеров. Проект размещен на официальном сайте ведомства.

«Необходимо удовлетворить существующий запрос российского общества на получение с помощью информационных технологий качественной, достоверной и безопасной информации, отвечающей высоким требованиям интеллектуального и культурного уровня россиян», — говорится в тексте проекта.

Отмечается, что необходимо совершенствовать «механизмы законодательного регулирования деятельности всех видов средств массовой информации, а также средств обеспечения доступа к информации, которые по многим признакам могут быть отнесены к средствам массовой информации, но не являются таковыми».

«Формирование информационного пространства знаний осуществляется путем развития науки, образовательных и просветительских проектов, создания для граждан общедоступной системы взаимоувязанных между собой знаний, создания безопасной информационной среды для детей, поддержки распространения русского языка в информационном пространстве, поддержки традиционных, отличных от доступных через Интернет, форм распространения знаний», — отмечают авторы проекта стратегии.

Особое внимание уделено компаниям, которые не соблюдают при работе в Сети действующее российское законодательство. В качестве мер борьбы с ними предлагается, в частности, ограничивать доступ к интернету.

В целом, стратегия придерживается принципа «приоритета традиционных для России духовно-нравственных ценностей и основанных на этих ценностях социальных норм».

Напомним, что глава России Владимир Путин 6 декабря утвердил новую доктрину информационной безопасности РФ.