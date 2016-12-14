Дума отказалась заслушать доклад Мединского

Первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко заявила о переносе слушания доклада министра культуры Владимира Мединского, передает «Интерфакс».

«Было решено перенести этот доклад в связи с тем, что чиновники министерства подготовили свое выступление, исключительно посвященное 2015 году», — пояснила Драпеко.

Она рассказала, что комитет поддерживает решение совета Думы России и считает, что доклад Мединского должен быть свежим, а также содержать сведения не только о деятельности министерства.

«В нем должно быть доложено в целом о состоянии культуры в России, что, мы понимаем, чиновникам из Минкультуры сделать не очень просто, так как многие сферы культурной жизни на самом деле находятся вне ведения министерства культуры», — отметила Драпенко.

Дата доклада министра культуры пока не определена.