Новый президент Узбекистана вступил в должность

Победитель президентских выборов в Узбекистане Шавкат Мирзиёев сегодня принес присягу и вступил в должность. Об этом сообщает Uzdaily.uz.

Инаугурация состоялась в Ташкенте на совместном заседании Законодательной палаты и Сената узбекского парламента.

Председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов вручил политику удостоверение президента.

После этого Мирзиеев произнес присягу, держа руку одновременно на Конституции и Коране.

На президентских выборах 4 декабря Мирзиеев получил 88,61% голосов избирателей.