14 декабря 2016, 09:49
Новый президент Узбекистана вступил в должность
Победитель президентских выборов в Узбекистане Шавкат Мирзиёев сегодня принес присягу и вступил в должность. Об этом сообщает Uzdaily.uz.
Инаугурация состоялась в Ташкенте на совместном заседании Законодательной палаты и Сената узбекского парламента.
Председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов вручил политику удостоверение президента.
После этого Мирзиеев произнес присягу, держа руку одновременно на Конституции и Коране.
На президентских выборах 4 декабря Мирзиеев получил 88,61% голосов избирателей.
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