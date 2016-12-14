Учитель ответил на критику Московского патриархата в адрес «Матильды»

Режиссер Алексей Учитель ответил на слова критики Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) в адрес фильма «Матильда», передает радио «Балтика».

«Для меня это просто недоразумение. Я с удовольствием приглашу всех людей из церкви, всем депутатам очень хочу показать «Матильду». Потому что я уверен в себе, в тех людях, которые делали картину, а там много заслуженных людей», — сказал Учитель.

Он исключил возможность допущения этической, либо исторической недостоверности и отметил, что доля фантазии в художественном произведении вполне допустима. Учитель подчеркнул, что государство одобрило съемки фильма и профинансировало его.

Кроме того, режиссер призвал не делать преждевременных выводов о «Матильде» и дождаться официального выхода картины.

Ранее глава Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы, епископ Егорьевский Тихон увидел в «Матильде» «пошлые фальсификации» истории.