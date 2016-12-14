Суд не принял иск арестованного офицера СК к телеканалу

Савеловский районный суд Москвы не принял иск замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета Александра Ламонова к телеканалу «Москва 24», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Ламонов требовал с телеканала 5 миллионов рублей за порочащую информацию — о якобы связях Ламонова с криминальным авторитетом Шакро Молодым.

Также истец требовал публично опровергнуть эти сведения.

Суд постановил, что сведения подлежат оценке и проверке в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Ламонова.

«Поэтому в настоящее время в порядке гражданского судопроизводства они не могут быть оспорены», — отметили там.

19 июля Ламонов и еще двое высокопоставленных офицеров СКР были арестованы. В СИЗО находятся также глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко и первый замначальника столичного следственного главка СК Денис Никандров. Всех троих подозревают в получении взятки в особо крупном размере от Шакро Молодого.