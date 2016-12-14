В честь 145-летия ГИМ вдвое снизит цены на билеты

На период 6-12 февраля 2017 года Государственный исторический музей (ГИМ) вдвое снизит цены на входные билеты. Такую акцию музей объявил в честь своего 145-летия, говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.

В течение всего указанного срока ГИМ будет работать без выходных, а непосредственно в сам день своего рождения, отмечаемый 9 февраля, представит несколько новых выставок — в частности, «Красавец мужчина. Русский модник во второй половине XVIII — начале XX века» и «Час потехи» про традиции массовых забав и развлечений.

Кроме того, в тот же период состоится открытие выставки «Энергия мечты», посвященной событиям революции 1917 года.