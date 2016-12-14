Мутко не увидел предпосылок для переноса ЧМ-2018 из России

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что доклад независимой комиссии WADA не повлияет на проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 года, передает «Интерфакс».

«Я не вижу никаких проблем. У кого-то есть огромное желание его отнять, мы это понимаем, у каждого есть свои цели, но в целом я не вижу никаких проблем. Доклад Макларена не имеет никакого отношения к нему», — заверил Мутко.

Он пояснил, что в стране делается все для развития спортивной сферы.

«Все, что мы делаем, мы делаем для себя, для развития своей страны, строятся новые современные поля, тренировочные площадки, гостиницы, рассматриваются другие вопросы, так в каждом городе. Чемпионат даст толчок к развитию городов, инфраструктуры, занятости населения, оставит наследие. Каких-то тревог у нас нет», — отметил вице-премьер.

Напомним, что на прошлой неделе глава WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада, в которой говорится об использовании российскими спортсменами допинга с разрешения властей страны.

ЧМ-2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.