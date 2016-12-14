Гуцериев купит «М.Видео»

Стало известно о покупке бизнесменом Михаилом Гуцериевым крупнейшего ритейлера бытовой техники «М.Видео». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к сделке.

«Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева достигла договоренности о приобретении пакета акций основных акционеров "М.Видео"», - отметил он.

По данным источника, бизнесмен намерен купить все 100% акций ритейлера. При этом сумма сделки может значительно превысить 1 млрд долларов.

По данным «Интерфакса», свои доли продадут владельцы ритейлера Александр Тынкован, Михаил Тынкован и Павел Бреев. Доля их присутствия в компании составляет 57,7%.

Стоит отметить, что лишь в декабре связанная с гуцериевской «Сафмар» группа инвесторов семьи Гуцериевых - Шишханова закрыла сделку по приобретению сети электроники и товаров для дома «Эльдорадо». А ранее СМИ сообщали о переходе под контроль бизнесмена другого продавца электроники - «Техносилы», при этом компания, однако, не вошла в финансовую группу «Сафмар» юридически.