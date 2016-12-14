Россия не станет бойкотировать перенесенный из Сочи ЧМ по бобслею

Президент Федерации бобслея РФ Александр Зубков сообщил, что российская сборная по бобслею и скелетону не будет бойкотировать чемпионат мира 2017 года (ЧМ-2017), который был перенесен из России в другую страну решением международной федерации. Об этом пишет ТАСС.

«Я вам на 100 процентов могу гарантировать, что чемпионат мира по бобслею и скелетону, который пройдет не в нашей стране, мы бойкотировать не будем. Приедем и будем доказывать, что на любом чемпионате мира мы можем бороться. Докажем также, что являемся мировыми лидерами и будем бороться за медали», — заверил Зубков.

Напомним, что 13 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о решении перенести ЧМ-2017 из Сочи в другое место.

Ранее сообщалось о бойкотировании соревнований сборными ряда стран из-за допингового скандала.

В Кремле назвали перенос ЧМ по бобслею политизированным. А спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко допустила, что Россия может потребовать компенсации в связи с отменой чемпионата в Сочи.