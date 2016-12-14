Глава ЕК призвал завершить процесс отмена виз с Украиной и Грузией

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с призывом завершить процесс отмены виз на въезд в страны ЕС для граждан Украины и Грузии. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы это обещали. Они выполнили то, что мы требовали сделать. Теперь настала наша очередь», — отметил Юнкер. Его заявление прозвучало на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Отметим, что Совету ЕС, Европарламенту и Еврокомиссии удалось предварительно договориться о механизмах приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев. Теперь документ должен одобрить Европарламент, а затем его должен официально утвердить Совет ЕС.