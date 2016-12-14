Члены ИГ частично признали вину в подготовке теракта в Москве

Трое фигурантов дела о подготовке теракта в Москве в 2015 году частично признали свою вину в преступлениях. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Московский окружной военный суд.

«После оглашения обвинительного заключения подсудимые заявили, что свою вину признают частично», — пояснил собеседник агентства.

По информации следствия, двое из них — Аслан Байсултанов и Эльман Ашаев — обучались в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Байсултанов принимал участие в сирийских диверсионно-террористических акциях против законного правительства страны в феврале 2013 года. В конце того де года он вернулся в Россию и приступил к изготовлению взрывчатки из приобретенных боеприпасов и оружия. Позднее взрывчатка массой около 5 килограмм была доставлена в Москву для проведения теракта.

В октябре 2015 года сотрудникам ФСБ РФ удалось пресечь преступную деятельность фигурантов дела.