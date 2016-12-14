Совфед определился с приоритетами международного сотрудничества

Совет Федерации и Государственная дума России выбрали приоритеты межпарламентского сотрудничества на 2017 год. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу международного комитета Совета Федерации Константина Косачева и главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Основными направлениями сотрудничества определены:

— развитие отношений со странами СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и с партнерами БРИКС и ШОС;

— международная безопасность;

— урегулирование ситуации в Сирии;

— возможное возвращение России на площадку ПАСЕ.

Теперь парламентарии формируют делегации для участия в работе около 15 организаций. Среди них, в частности, Межпарламентская ассамблея (МПА) стран СНГ, Азиатско-тихоокеанский парламентский форум (АТПФ), парламентские ассамблеи Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПАСЕ и ПА ОБСЕ), Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), Межпарламентский союз (МПС).

«Госдума уже сформировала свою часть делегаций во всех структурах, до конца года соответствующее решение будет принято и Советом Федерации», — отметил Косачев.