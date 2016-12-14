Пени по налогу на имущество физлиц в Москве начнут начислять с 1 мая

Мосгордума приняла закон, предполагающий перенос срока уплаты пени по недоимке по налогу на имущество физических лиц на 1 мая 2017 года. Соответствующая информация размещена на официальном сайте городской думы Москвы.

Руководитель московского департамента экономической политики и развития Максим Решетников отметил, что, с 1 января 2015 года такой налог на имущество рассчитывается в соответствии с кадастровой стоимостью объекта налогообложения, и налог должен был быть уплачен за 2015 год не позднее 1 декабря 2016 года. Начисление пеней по просрочке платежей должно было начаться со 2 декабря 2017 года.

«Федеральный законодатель дал возможность регионам принять решение о не начислении пени по налогу на имущество. Теперь пени не будут начисляться до 1 мая будущего года. Но это не означает переноса срока уплаты налога», — подчеркнул Решетников.