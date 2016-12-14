Росстат зафиксировал рост цен на продукты в кризис на 27%

С начала кризиса в июне 2014 года цены на продукты питания выросли на 27%, сообщил на пресс-конференции замруководителя Росстата Сергей Егоренко, передает RNS.

«С июля 2014 года, то есть с момента начала кризисных явлений в нашей экономике, мы видим, что цены выросли более чем на 25%, причем цены на продовольственные товары увеличились более чем на 27%», — сообщил он.

В 2016 году, по словам заместителя главы Росстата, рост цен замедлился — с начала года цены выросли в среднем на 5%.

«Это самый низкий индекс потребительских цен за всю историю наблюдения, то есть начиная с 1992 года», — констатировал чиновник.

Он также рассказал, что Росстат подсчитал стоимость набора продуктов для новогоднего стола, сообщает «Интерфакс».

В расчете на семью из четырех человек продуктовая корзина стоит сейчас 5585 рублей, что на 3,6% выше, чем годом ранее. В новогодний набор Росстат включает сырокопченую колбасу, мясные копчености, рыбные консервы и икру, курицу, говядину, сыр, сливочное масло, хлеб, шоколадные конфеты, фрукты и овощи, сок, торт, салат оливье, сельдь под шубой, спиртное.