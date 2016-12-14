Большой мозг полезен самкам благородного оленя

В Великобритании провели исследование, целью которого было выявить возможную связь размера мозга благородных оленей (Cervus elaphus) с их продолжительностью жизни и репродуктивным успехом. Как оказалось, самки оленей с более крупным мозгом живут дольше и у них выживает больший процент детенышей, чем у самок, чей мозг меньших размеров. Для оленей-самцов такой корреляции не обнаружено.

Ранее лабораторные исследования на грызунах и приматах показали, что более крупные размеры мозга повышают среднюю продолжительность жизни, но уменьшают численность потомства, так что в эволюционном смысле больший мозг не всегда оказывался преимуществом. Чтобы провести аналогичное исследование на крупных млекопитающих, ученые измерили черепа 1314 оленей из популяций, наблюдение за которыми ведется в Англии уже более сорока лет. Так что исследователи могли установить, сколько прожил обладатель каждого черепа и сколько у него было потомков.

Оленихи с более крупным мозгом действительно жили дольше, а вот связи между размером мозга и количеством беременностей в течение жизни обнаружено не было. Зато выяснилось, что число выживших оленят у таких самок больше. Для самцов ученые не нашли никакой связи между размером мозга и продолжительностью жизни, репродуктивным успехом и плодовитостью. Возможно, это связано с тем, что у сацов оленей растут рога, что ограничивает размер их черепа.

Итоги исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.