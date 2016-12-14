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14 декабря 2016, 14:04
Аргентина генетика клонирование

Шесть клонированных лошадей помогли выиграть матч в поло

Adolfo Cambiaso с клонированными лошадьми
Adolfo Cambiaso с клонированными лошадьми
Alan Meeker

В прошлую субботу в аргентинском Палермо, пригороде Буэнос-Айреса, команда La Dolfina победила в финальном матче открытого чемпионата страны по поло, обыграв со счетом 16:11 клуб Ellerstina. Сам по себе этот факт не удивителен, так как La Dolfina считается сильнейшей командой в стране, а ее основатель и ведущий игрок Адольфо Камбиасо побеждал на чемпионате Аргентины 11 раз и занимает первый номер в мировом рейтинге. Но матч войдет в историю, поскольку на нем впервые в официальной встрече высокого уровня были использованы клонированные лошади. Более того, все шесть лошадей, на которых играл Камбиасо во время матча – клоны одной и той же кобылы. В честь своего генетического прототипа – лошади Дольфина Квартетера –  они получили имя Квартетера с номерами от одного до шести.

Для поло используется особая порода пони, ростом от 132 до 165 сантиметров в холке. Обычно игроки предпочитают кобыл, так как считается, что их темперамент лучше подходит для игры. Успех в матче в значительной мере зависит от физических характеристик лошадей, а нагрузки на них столь высоки, что наездник обычно сменяет нескольких пони за матч, давая им отдохнуть. Обычная цена на пони высокого класса – около 200 тысяч долларов.

В отличие от скачек правила поло не запрещают использовать клонированных лошадей. Адольфо Камбиасо впервые воспользовался этим в 2013 году. Этот эксперимент, проведенный ветеренаром Кэтрин Хинрикс (Katrin Hinrichs) из Техасского университета A&M (Texas A&M University), был признан удачным. После этого Адольфо Камбиасо стал сотрудничать с коммерческой лабораторией Crestview Genetics, которая базируется в Техасе и Аргентине и специализируется на клонировании лошадей.

С 2009 года Crestview Genetics клонировала уже более 200 лошадей. Кэтрин Хинрикс напоминает, что получаемые клоны не являются полными копиями своих прототипов, а успехи клонированных лошадей в матчах склонна объяснять личными талантами Камбиасо, который смог бы побеждать на любой лошади. Основатель Crestview Genetics Алан Микер (Alan Meeker) говорит, что все-таки клоны на 70 % – 80 % воспроизводят характеристики образца, а победы в поло – лучшее этому подтверждение. Микер признает, что и сейчас лучший способ получить прекрасных лошадей – взять жеребят от производителей высокого класса, а клонирование не улучшает породу, а в лучшем случае лишь воспроизводит качества предков. Но, по его словам, профессиональные игроки не заботятся о совершенствовании породы, а хотят побеждать, поэтому клоны пользуются спросом. В 2013 году один из клонов Дольфины Квартетеры был продан на аукционе за 800 тысяч долларов, так был установлен рекорд цены лошадей для поло. Однако Микер говорит, что теперь его компания намерена сочетать клонирование с селекцией, для получение пони еще более высокого класса.

По словам Кэтрин Хинрикс, успехи пони-клонов лучше всего показывают, насколько с 1990-х годов усовершенствовались технологии клонирования млекопитающих. Если в начале экспериментов животные часто гибли, то теперь все шесть лошадей благополучно родились и оказались настолько здоровы, чтобы принимать участие в матчах.

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