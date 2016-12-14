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14 декабря 2016, 10:49
биоразнообразие детская литература животные Индия

В честь Сортировочной шляпы из книг о Гарри Поттере назван вид жука

Eriovixia gryffindori
Eriovixia gryffindori
Javed Ahmed

Индийские исследователи дали имя новому виду паука в честь Сортировочной шляпы из книг о Гарри Поттере. В школе волшебников Хогвартс эту шляпу надевал каждый новый ученик, и шляпа объявляла, на какой из четырех факультетов он попадет.

Ученые сочли, что треугольная форма брюшка открытого ими паука, а также его цвет, напоминает внешний облик Сортировочной шляпы. В результате паук получил латинское название Eriovixia gryffindori, в котором упоминается один из факультетов Хогвартса.

Eriovixia gryffindori стал шестым видом пауков, открытым Джаведом Ахмедом (Javed Ahmed), Раджашри Кхалапом (Rajashree Khalap) и Сумукхой Джавагалом (Sumukha Javagal) за последние два года. Живет этот паук в лесах горного хребта Западные Гаты, в индийском штате Карнатака. Длина его всего семь миллиметров. Активны эти пауки по ночам, а днем они прячутся. Предположительно, треугольная форма брюшка обеспечивает пауку Eriovixia gryffindori маскировку, делая его похожим на упавший лист. Паук относится к хорошо известному семейству пауков-кругопрядов (Araneidae), его ближайшие родственники из рода Eriovixia обитают в Китае, Индии, Пакистане, Индонезии, Филиппинах, Юго-Восточной Азии, три вида известны в Африке.

Джавед Ахмед говорит, что с детства полюбил книги о Гарри Поттере и был рад дать пауку такое имя. Ахмед связался с Джоан Роулинг и сообщил ей о пауке. По словам ученого, она одобрила название, сказав, что это большая честь для нее. Ученый надеется дать какому-нибудь очередному виду имя в честь Арагога – гигантского паука из романов Роулинг. Следует отметить, что здесь Джаведа Ахмеда опередили, в 2012 году название Aname aragog уже получил крупный паук из семейства Ctenizidae.

Описание нового вида опубликовал Indian Journal of Arachnology.

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