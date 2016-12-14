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14 декабря 2016, 12:07
античность археология Греция

В Греции нашли неизвестный древний город

Холм Стронгиловуни
Холм Стронгиловуни
Cecilia Köljing

Команда археологов из Университета Гетеборга и Университета Борнмута обнаружила руины ранее неизвестного древнего города близ деревни Влохос в номе Кардица, примерно в 320 километрах к северу от Афин. Ранее в окрестностях холма Стронгиловуни попадались отдельные находки, но их считали принадлежавшими сельскому населению. Более масштабные строение у подножия холма, включая крепостные стены и ворота, были скрыты под многовековыми наносами реки Энипеас.

В этом году археологи впервые провели масштабное исследования холма Стронгиловуни и его окрестностей. В рамках «Археологического проекта Влохос» (Vlochós Archaeological Project, VLAP) работы были начаты с аэрофотосъемки и георадарного обследования, произведенных при помощи беспилотников. В результате археологи смогли увидеть скрытые под землей остатки крупного города. В нем имелись площадь и уличная сеть, занимающая примерно сорок гектаров. По мнению ученых, город существовал в IV – III веках до нашей эры, а потом был покинут. Возможно, его исчезновение связано с римским завоеванием Греции.

Исследование найденного города ученые планируют продолжить следующим летом.

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