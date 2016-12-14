Пушков назвал признание влиятельности Путина провалом Обамы

Российский парламентарий, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков прокомментировал в Twitter новость о том, что журнал Forbes назвал президента РФ Владимира Путина самым влиятельным человеком в мире.

По словам Пушкова, первое место в рейтинге самых влиятельных людей по версии Forbes — это свидетельство провала попыток президента США Барака Обамы «изолировать Россию».

«Обама совсем поседеет, узнав, что Путин на первом месте по влиянию в списке Форбс, а он — на 48-м. Он все пытался нас изолировать. Вот и итог», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Напомним, Путин становится лидером рейтинга самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes четвертый раз подряд. В нынешнем году второе место в списке занял избранный президент США Дональд Трамп.