Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Алеппо

Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в сирийском городе Алеппо, передает РИА Новости.

Информацию о беседе двух президентов подтвердил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Да, состоялся», — сказал он, отвечая на вопрос о разговоре между лидером РФ и президентом Турции.

Напомним, накануне постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил о том, что сирийским властям удалось установить полный контроль над восточной частью Алеппо.