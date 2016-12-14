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14 декабря 2016, 18:59
Forbes Владимир Путин рейтинги

Forbes в четвертый раз назвал Путина самым влиятельным

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин занял первую строчку рейтинга самых влиятельных людей мира, составляемого американским журналом Forbes.

На втором месте — избранный президент США Дональд Трамп, на третьем — канцлер Германии Ангела Меркель.

«Четвертый год подряд рейтинг Forbes возглавляет президент России Владимир Путин. От своей родины до Сирии и выборов президента США — российский лидер по-прежнему получает то, что он хочет», — отмечают составители рейтинга.

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