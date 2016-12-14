Forbes в четвертый раз назвал Путина самым влиятельным

Российский президент Владимир Путин занял первую строчку рейтинга самых влиятельных людей мира, составляемого американским журналом Forbes.

На втором месте — избранный президент США Дональд Трамп, на третьем — канцлер Германии Ангела Меркель.

«Четвертый год подряд рейтинг Forbes возглавляет президент России Владимир Путин. От своей родины до Сирии и выборов президента США — российский лидер по-прежнему получает то, что он хочет», — отмечают составители рейтинга.