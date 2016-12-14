14 декабря 2016, 14:24
Google рассказал о самых популярных запросах этого года
Поисковик Google назвал топ самых популярных запросов 2016 года, сообщает CNET.
Самым популярным оказался запрос о лотерее Powerball. На втором месте - музыкант Принс, далее следуют ураган Мэтью, игры Pokemon Go и Slither.io.
В топ-10 оказались также Олимпийские игры и музыкант Дэвид Боуи.
Кроме того, высокий рейтинг выявлен у запросов «Трамп» и «выборы». Хиллари Клинтон замкнула десятку.
Людьми года, по версии Google, стали Дональд Трамп и Хиллари Клинтон.
Самыми популярными новостями стали сообщения по темам «Олимпиада», «выборы», «стрельба в Орландо», «Brexit», «вирус Зика».
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