Google рассказал о самых популярных запросах этого года

Поисковик Google назвал топ самых популярных запросов 2016 года, сообщает CNET.

Самым популярным оказался запрос о лотерее Powerball. На втором месте - музыкант Принс, далее следуют ураган Мэтью, игры Pokemon Go и Slither.io.

В топ-10 оказались также Олимпийские игры и музыкант Дэвид Боуи.

Кроме того, высокий рейтинг выявлен у запросов «Трамп» и «выборы». Хиллари Клинтон замкнула десятку.

Людьми года, по версии Google, стали Дональд Трамп и Хиллари Клинтон.

Самыми популярными новостями стали сообщения по темам «Олимпиада», «выборы», «стрельба в Орландо», «Brexit», «вирус Зика».