На Украине заявили об открытии нового газового месторождения

Экспедиция украинского геологоразведочного судна «Искатель» обнаружила на северо-западном шельфе Черного моря близ Одесской области крупное месторождение газа. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Украины Николай Бояркин, передает «Укринформ».

Он сообщил, что минимальный объем месторождения составляет 40 млрд кубометров. При этом уже подтверждено наличие около 35 млрд кубометров газа.

«Еще остается обследовать шесть участков, на которых запасы также очень значительны», — добавил Бояркин.

«Правительственная программа 2020 предусматривает полное обеспечение наших потребностей собственными энергоносителями. Планы амбициозные, но вполне реальные. Тот факт, что Украина возобновила поиск нефти и газа на шельфе Черного моря, свидетельствует о титанический сдвиг в геологоразведке Украины», — резюмировал он.

В то же время агентство РИА Новости сообщает, что речь идет о месторождении у острова Змеиный, о существовании которого было известно еще в 1980-х годах.

«Эти ресурсы стали одной из причин судебной тяжбы между уже Украиной и Румынией о новом разделении континентального шельфа в Черном море в 2004 году. В 2009 году Международный суд в Гааге не признал претензии украинской стороны, в результате чего Киев получил лишь 12 миль вокруг острова, а значительная часть месторождений отошла Румынии», — говорится в справке агентства.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем Facebook опубликовал заметку РИА, прокомментировав слова Бояркина о «титаническом сдвиге в геологоразведке Украины». «"Сдвиг" у вас действительно "титанический")))» — написал чиновник.