Бывший фигурант «болотного дела» арестован по делу об убийстве

В Мещанском районном суде Москвы сообщили, что националист Рихард Соболев, проходивший в 2012 году по «болотному делу», арестован по обвинению в убийстве. Об этом пишет «Медиазона».

Он обвиняется по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). В суде пояснили, что Соболев был арестован 30 ноября, а 13 декабря срок содержания под стражей продлили.

Адвокат Максим Коротков-Гуляев подтвердил арест своего подзащитного. В настоящее время Соболев находится в следственном изоляторе «Матросская тишина».

«Он обвиняется в убийстве лица, будем говорить, нерусской национальности», — уточнил Коротков-Гуляев.

Напомним, Соболев обвинялся в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти в рамках дела о беспорядках на Болотной площади. В 2014 году он был амнистирован.