Британца посадили на четыре месяца за попытку убить Трампа

Двадцатилетний гражданин Великобритании Майкл Сендфорд проведет один год в тюрьме за планирование покушения на избранного президента США Дональда Трампа, пишет Las Vegas Review-Journal.

Британец пошел на сделку со следствием, признав свою вину в нарушении общественного порядка и попытке завладеть оружием, поэтому приговор оказался сравнительно мягким.

Кроме того, судья принял во внимание хорошее поведение и уже проведенный молодым человеком в заключении срок, поэтому наказание фактически сведется к четырем месяцам за решеткой.

«Я каюсь в своем поступке. Я чувствую себя ужасно», — признался Сендфорд на заседании суда. Он находится под арестом с 18 июня, когда пытался отобрать оружие у полицейского, охранявшего место проведения митинга кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

На допросе британец рассказал, что специально приехал в Лас-Вегас из Калифорнии, чтобы попытаться совершить покушение на политика. К тому моменту Сэндфорд находился на территории США полтора года.