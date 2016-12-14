Сбербанк решил уволить 8% сотрудников из-за онлайн-банкинга

В 2017 году Сбербанк планирует расстаться с 8% своих сотрудников в связи с масштабным переходом на использование интернет-банкинга, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Параллельно, как утверждает заместитель председателя правления банка Вадим Кулик, планируется нанять 200 аналитиков, поскольку глава Сбербанка Герман Греф рассчитывает получать доход от анализа данных клиентов — на «синергии с партнерами».

Информацию о найме новых специалистов — аналитиков и айтишников — подтверждал в ноябре другой зампред правления Сбербанка, Александр Морозов.

В конце сентября в Сбербанке насчитывалось порядка 329 тысяч сотрудников. К 2018 году кредитная организация рассчитывает получать через онлайн-банкинг свыше 38% от общего объема своей выручки.

В настоящее время мобильным приложением для онлайн-банкинга Сбербанка пользуются 18 млн человек, браузерным вариантом — более 30 млн человек (всего в России насчитывается около 110 млн клиентов Сбербанка).