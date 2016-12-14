Суд Амстердама отказался возвращать в Крым золото скифов

Окружной суд Амстердама принял решение не возвращать в Крым коллекцию скифского золота. Она была вывезена с полуострова на выставку еще до присоединения Крыма к РФ. Трансляцию заседания суда ведет Ruptly.

Теперь золото будет передано властям Украины, которые, в свою очередь, должны распорядиться его судьбой. Решение отказать крымским музеям суд Амстердама объяснил отсутствием возможности доказать их государственную принадлежность.

Стоит отметить, что попытки вернуть золото скифов в Крым предприняли четыре местных музея. Коллекция была арестована по требованию властей Украины.

Как ранее пригрозила директор Керченского историко-культурного заповедника Татьяна Умрихина, заведение подаст апелляцию в суд в случае отказа вернуть золото.

Отметим, что вывоз коллекции произошел в рамках выставки «Крым: золото и секреты Черного моря». Она оказалась в амстердамском музее Алларда Пирсона в феврале 2014 года. Впоследствии часть экспонатов вернули Киеву. Стоит отметить, что коллекция насчитывает более двух тысяч экспонатов и стоит свыше миллиона евро.