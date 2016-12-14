Суд продлил арест Шакро Молодому до 15 марта

Московский Тверской суд продлил арест Захарию Калашову (криминальному авторитету Шакро Молодому) до 15 марта 2017 года, передает «Газета.Ru».

Суд также продлил арест остальным фигурантам уголовного дела о драке со стрельбой возле столичного ресторана Elements: Евгению Суржикову, Герсону Гамидову, Николаю Николаеву и Савелию Гоновичеву.

Они обвиняются по статье 213 УК РФ (хулиганство) и части 3 статьи 163 (вымогательство, совершенное организованной группой; в целях получения имущества в особо крупном размере; с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Калашов был арестован по делу о стрельбе на улице Рочдельской. Однако позже его обвинили в вымогательстве 8 млн рублей и создании преступного сообщества. Если суд признает его виновным в преступлениях, Шакро Молодому может грозить пожизненное заключение.